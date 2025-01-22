انخفاض أسعار النفط وسط الاتجاه لزيادة الإمدادات الأمريكية

كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بهدف تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والغاز الطبيعي.

ووفقًا لبيانات السوق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 0.21% بما يعادل 17 سنتًا، لتسجل 79.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:47 صباحًا بتوقيت مصر. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.30% إلى 75.60 دولار.

وأشار "ييب جون رونج"، محلل استراتيجيات الأسواق في "آي جي ماركتس"، في تصريح لوكالة "رويترز"، إلى أن الأسواق ما زالت تحاول استيعاب تأثير عودة "ترامب" إلى المشهد السياسي، خاصة فيما يتعلق بخططه لإعادة ملء المخزونات النفطية الاستراتيجية.

وفي سياق منفصل، ضربت عاصفة شتوية نادرة سواحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء البلاد.

وأفادت سلطات إدارة خطوط أنابيب نقل النفط في نورث داكوتا بأن إنتاج الولاية تراجع بنحو 130 ألفًا إلى 160 ألف برميل يوميًا نتيجة الظروف الجوية القاسية.

ويترقب المستثمرون تطورات المشهد النفطي في الولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.