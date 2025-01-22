"النساجون الشرقيون" تفصح عن حقيقة نيتها نحو الشطب من البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الأنباء المترددة عن وجود عرض شراء عليها غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يوجد أى أخبار جوهرية غير معلنة لدى الشركة.

ووفق للإفصاح المرسل من الشركة اليوم، أن ذلك الرد جاء بناءًا على استفسار البورصة المصرية عن الشائعات المتداولة بخصوص وجود عرض شراء على شركة النساجون الشرقيون للسجاد وعن وجود نية لشطب أسهم الشركة.

وأكدت الشركة، أنها ملتزمة بالإفصاح عن أى أخبار جوهرية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.