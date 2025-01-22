انخفاض البلطي والسبيط..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 320 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.