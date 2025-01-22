انخفاص الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، واليوسفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الخيار، والبصل الأحمر، والفلفل الرومي البلدي، والملوخية، والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشا.

البطاطس تتراوح بين 6.5 و 11.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و12 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 15 و 17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و 24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 6.5 جنيهات و 11.5 جنيه.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.