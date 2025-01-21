خبراء اقتصاديون: الوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية ليس حلما مستحيلا

البترول: صناعة البتروكيماويات لها عوائد مادية من العملة الصعبة على الدولة

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير: إسلام فاروق

ناقش خبراء اقتصاديون خلال إنطلاق فعاليات مؤتمر "الرادار الاقتصادي" في دورته الأولى، إمكانية وصول مصر لتحقيق 100 مليار دولار صادرات مستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وقال أيمن حامد سليمان، المستشار الاقتصادي، خلال كلمته بالمؤتمر إن الوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات لا يمثل حلما مستحيل تحقيقه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن هناك مقترحات تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر تتمثل عدة محاور رئيسية.

محاور أساسية

وأضاف أن هناك مقترحات تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر تتمثل عدة محاور رئيسية.

وأوضح سليمان أن المحور الأول يتمثل في زيادة الاستثمارات الخارجية من خلال تشجيع رجال الأعمال المصريين على استثمار أموالهم في الدول العربية والأفريقية؛ مما يساهم في زيادة إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار.

أما المحور الثاني يتمثل في استغلال الأراضي الزراعي مقترحا أن تقوم الحكومة باستصلاح 5 ملايين فدان إضافي تنقسم إبى 4 ملايين فدان لزراعة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية واستغلال أزمة القارة الأوربية الحالية وتوجيه أكبر قد من الصادرات لها .

أما المليون فدان المتبقية يتم تقسيمها بين 600 فدان للقطاع العقاري والنسبة المتبقية للقطاع الصناعي؛ بما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشار سليمان إلى أن المحور الثالث يتمثل في قدرة الدولة من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في إيراداتها وذلك من خلال بيع الأراضي بنظام الأقساط، يمكن تحقيق إيرادات ضخمة تساهم في تسديد الديون الداخلية والخارجية، مما يخفف من العبء المالي على الدولة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من التغيرات المناخية العالمية في دعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بزيادة الصادرات وذلك من خلال الاستفادة من تأثيرات تغير المناخ في أوروبا، التي أدت إلى توقف زراعة بعض المحاصيل، لتوسيع صادرات مصر الزراعية خاصة في المنتجات التي توقفت زراعتها في بعض الدول الأوروبية.

وأكد على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر نشاطًا في دعم الاقتصاد من خلال سياسات واضحة تحفز الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

وأوضح سليمان أن الفكرة الرئيسية هنا تكمن في استخدام الموارد المتاحة بفاعلية، وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية سواء عبر التوسع الزراعي أو الصناعي، أو من خلال تعزيز الاستثمارات الخارجية.

وقال عبد الله الراحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، إن العلاقات بين البلدين تدعم توجه ورؤية مصر حول زيادة صادراتها.

زيادة الإنتاج لكافة القطاعات

وقال فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول الصادرات مصرية إلى 145 دولار خلال 5 أعوام مقبلة.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 40 مليار دولار خلال 2024 وبإضافة الصادرات البترولية يصل الإجمالي 52 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية يستلزم العمل على زيادة الإنتاج لكافة القطاعات والمجالات مثل الزراعة والصناعة وغيره بجانب الاهتمام بالتعليم وبشكل خاص التعليم الفني.

وأضاف الفقي أن دعم القطاع الخاص يتمثل في زيادة استثماراته مقارنة بدور الحكومة حيث أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية يغطي 50% ما يتيح مجالا للقطاع الخاص للقيام بالنسبة المتبقية.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه من المتوقع خلال موازنة العام المالي المقبل أن تزيد حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 75% بما يساهم في زيادة جهود القطاع الخاص.

وجاء مؤتمر "الرادار الاقتصادي" في دورته الأولى، تحت شعار "كيف نصل إلى 100 مليار صادرات؟.. تحت عنوان "مصر 2025" في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق طفرة في معدلات التصدير.

ويأتي المؤتمر ليؤكد أهمية دور الصادرات في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى خلق منصة فعّالة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، الخبراء الاقتصاديين، ورواد الأعمال لمناقشة استراتيجيات تطوير قطاع التصدير المصري وفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية.