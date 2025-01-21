شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان

كتبت- دينا كرم:

توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لمصراوي، أن تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها خلال شهر رمضان.

وأضاف السيد، أن سعر الدواجن في المزرعة سجل نحو 88 جنيهًا للكيلو، مسجلا نحو 100 جنيه بالأسواق لبعض المناطق، وهذا الوضع لا ينذر بأي انخفاضات خلال شهر رمضان.

ويرى السيد، أن هذا السعر يعد مرتفعا مقارنةً بتكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن العلف وهو المكون الأساسي في تكلفة الإنتاج بنسبة 70% لم يشهد أي زيادات، مما يعني أن هذا الارتفاع ليس له علاقة بارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف السيد، أن السعر العادل للدواجن البيضاء ينبغي أن لا يتجاوز 90 جنيهًا للمستهلك.

وأشار السيد، إلى استغلال التجار لحالة الطلب، بمناسبة فترة أعياد الأخوة المسيحيين، ليبرروا ارتفاع الأسعار، كما يبررون ذلك بزيادة تكاليف التدفئة في الشتاء وارتفاع أسعار السولار، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النفوق خلال البرد.

ويرى السيد، أن تكاليف التدفئة والنقل وكل ذلك لا يبرر وصول أسعار الدواجن إلى هذا السعر، كما أن هوامش الربح يجب أن تكون مضبوطة بحيث لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

وطالب السيد، بضرورة ضبط السوق قبل شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الدواجن باعتبارها البديل الأرخص للحوم الحمراء، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في حال عدم التدخل لضبط آليات العرض والطلب.

وأكد السيد، على أن الحل الأساسي لضبط السوق يكمن في وجود آلية عادلة لتسعير الدواجن والبيض، تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية وهامش ربح معقول، بحيث يكون السعر النهائي متوازنًا بين مصلحة المنتج والمستهلك.

وطالب السيد، بإطلاق بورصة حقيقية للدواجن، تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب الفعليين وليس وفقًا للمضاربات أو الاستغلال، قائلًا: "البورصة ستضمن حصول المنتج على سعر عادل يحقق له الربح، وفي نفس الوقت تحمي المواطن من الاستغلال".

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