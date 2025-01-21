سوق الأسهم متوترة والدولار يقفز.. كيف استقبلت الأسواق العالمية خطط ترامب؟

كتبت- أمنية عاصم:

استقبلت الأسواق العالمية رئاسة دونالد ترامب بقدر من القلق - يوم الثلاثاء - في تحركات كانت شديدة الحساسية لعناوين الأخبار بشأن خطط الرئيس الجديد للعلاقات التجارية والتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، وفق تقرير رويترز.

وكانت الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة عطلة يوم الاثنين، لذلك فإن ردود الفعل الأولى على عودة ترامب إلى البيت الأبيض كانت محسوسة خلال التعاملات الآسيوية -اليوم الثلاثاء - مع إشارة العقود الآجلة الأوروبية التي افتتحت على انخفاض أيضًا.

وأضاف التقرير الذي نشرته "رويترز"، أن المستثمرون رحبوا بإمكانية تأجيل تطبيق ترامب للرسوم الجمركية - بعد ذكره لهذا الموضوع بشكل موجز في خطاب تنصيبه - قال الرئيس الأميركي بعد وقت قصير من ذلك إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

وأدى ذلك إلى انخفاض البيزو المكسيكي بنسبة 1% مقابل الدولار، في حين هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 1.4515 دولار كندي.

وتابع التقرير، أن الرئيس الأمريكي قال إنه يريد عكس العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي، إما من خلال الرسوم الجمركية أو زيادة صادرات الطاقة.

وتسببت تعليقات ترامب بشأن الرسوم الجمركية سريعًا في عكس المكاسب من أسواق الأسهم العالمية وأرسلت الدولار إلى الارتفاع بقوة في جميع المجالات.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: " إن الساعات القليلة الأولى لإدارة ترامب أكدت أن بيئة السياسة ستكون ديناميكية مرة أخرى ويجب على الأسواق أن تستعد للتقلبات"، مضيفًا أنه من الواضح أن الأسواق احتفلت مبكرًا للغاية مع غياب التهديدات بالرسوم الجمركية في بداية خطاب تنصيب ترامب.

وقلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها القوية التي حققتها في وقت سابق من الجلسة؛ مما ترك العقود الآجلة لمؤشر ناسداك مستقرة والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعة بنسبة 0.1%.

واستكمل التقرير، أن خطط ترامب كانت تنوى فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات بما تساهم هذه السياسات إلى تأجيج التضخم وتجعل الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط مرة أخرى، وهو ما من شأنه أن يعزز الدولار ويضر بالسندات " سوق الأوراق المالية".

وكان بعض المستثمرين يتوقعون فرض الرسوم الجمركية بسرعة منذ توليه منصبه، لذا فإن الافتقار إلى أي تحركات ملموسة أثار في البداية موجة صعود قصيرة الأجل في الأسهم وسندات الخزانة الأميركية.