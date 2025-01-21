تبدأ من 125 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية

كتبت- دينا كرم:

مع اقتراب شهر رمضان، تُعد المتاجر الكبيرة، كرتونة رمضان التي تشمل سلع متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى لاستخدامهم الشخصي.

وتختلف أسعار كرتونة رمضان بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، وكذلك بحسب كل متجر، حيث تتراوح الأسعار بين 125و560 جنيها.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار ومكونات شنط رمضان، في 5 متاجر شهيرة، وهي فتح الله وهايبر ماركت وكارفور ومحمود الفار والفرجاني:

فتح الله ماركت

الشنطة الأساسية بسعر 195 جنيه

محتوياتها:

كيس أرز 1 كجم- كيس سكر 1 كجم – زجاجة زيت خليط 650 مل- 2 كيس مكرونة 350 جم – عبوة سمن – ظرف صلصة 300 جم – كيس ملح 200 جم – كيس بلح صعيدي 500 جم.

شنطة الخير والبركة بسعر 350 جنيه

محتوياتها:

1 كيس ارز 1 كجم- 1 كيس سكر 1 كجم- 1 زجاجة زيت خليط 150 مل- 2 كيس مكرونة 350 جم- 1 ظرف صلصة 300 جم- 2 كيس ملح 200 جم – 1 كيس بلح صعيدي معبأ – 1 كيس فول معباً 400 جم- 1 كيس لوبيا 400 جم – 1 كيس عدس اصفر 400 جم- 1 كيس شاي 40 جم – 1 كيس جوز هند 250 جم- 1 كيس زبيب 250 جم - لغة قمر الدين 400 جم.

الشنطة المميزة بسعر 390 جنيها

محتوياتها:

1 كيس أرز 1 كجم- 1 كيس سكر 1 كجم- 1 زجاجة زيت خليط 650 مل – 1 كيس مكرونة 1 كجم – 1 ظرف صلصة 300 جم – 1 عبوة سمن ظرف 300 جم- 1 كيس بلج صعيدي معباً 500 جم- 1 كيس فول معباً 400 جم- 1 كيس جوز هند 250 جم- 1 كيس زبيب 250 جم- لغة قمر الدين 400 جم - كاند بيف 360 جم - عبوة شاي ناعم 100 جم.

شنطة الخير الممتازة بسعر 560 جنيه

محتوياتها

كيس ارز 1 كجم - 2 كيس سكر 1 كجم -2 كيس مكرونة / كجم - ظرف صلصة 300 جم - ظرف سمن 300 جم- 1 كيس ملح 200 جم- 1 كاند بيف 260 جم- 1 كيس فول معبا 400 جم- 2 كيس بلح معبأ 500 جم- 1عبوة شاي ناعم 250 جم- 1 كيس زبيب 250 جم- لغة قمر الدين 400 جم.

كارفور

كرتونة رمضان من كارفور بسعر 169.95 جنيه

محتوياتها:

سكر أحلى مذاق 1 كيلو - أرز أهل القمة 900 جرام- زيت خليط ظاظا 600 مل - سمن ظاظا 350 مل - ملح ماي تشويس 500 جرام- 2مكرونة أهل القمة 300 جرام.

هايبر وان

كرتونة الخير حجم وسط بسعر 225 جنيه

محتوياتها:

1 أرز 1 ك- 1 سكر 1ك- 1 مكرونة 1ك- 1 فول 500جم- 1 سمن 300جم- 1 زيت 700مل - 1 صلصة 280 جم- 1 شاي 40 جم.

كرتونة الخير حجم كبير بسعر 350 جنيه

محتوياتها :

2 أرز 1ك - 2 سكر 1 ك - 1 مكرونة 1ك- 1 فول 500جم- 1 عدس 500 جم- 1 سمن 300جم- 1 زيت 700مل- 1 صلصة 280 جم- 2 شاي 40جم- 1 بلح ناشف 1 كجم.

محمود الفار ماركت

كرتونة صغيرة بسعر 167.90 جنيه

محتوياتها:

2 كيس مكرونة 350 جرام - كيس سكر 1 كيلو - أرز مصري 1 كيلو - 1 ممتازة صلصة طماطم 320 جرام - 1 من زيت دوار الشمس 700 مللي - 1 أهل مصر شاي 40 جرام.

كرتونة متوسطة بسعر 199.90 جنيه

محتوياتها:

3 كيس مكرونة 350 جرام - كيس سكر 1 كيلو - أرز مصري 1 كيلو - 1 ممتازة صلصة طماطم 320 جرام - 1 من زيت دوار الشمس 700 مللي - 1 أهل مصر شاي 40 جرام- 1 لازورد لوبيا 250 جرام.

كرتونة كبيرة بسعر 288 جنيه

محتوياتها:

3 كيس مكرونة 350 جرام - 2 كيس سكر 1 كجم - 2 لازورد ارز مصرى 1 كجم - 1 ممتازة صلصة طماطم 320 جم - 1 من زيت دوار الشمس 700 مللي - 1 أهل مصر شاي 40 جرام - 1 لازورد لوبيا 250 جم- 1 لازورد عدس اصفر 250 جم - 1 محمود الفار ملح طعام 500 جرام.

الفرجاني ماركت

كرتونة البركة بسعر 234.95 جنيه

محتوياتها:

فول تدميس 400 جم - عدس اصفر 400 جم - كيس بلح 700 جم- زجاجة زيت 650 جم - كيس ارز 100 جم - كيس سكر 900 جم -باكو شاى 40 جم - ٢ كيس مكرونة 300 جم - كيس ملح 300 جم- صلصة 280 جم - لغة قمر الدين مصرى 300 جم - سمن 300 جم.

كرتونة الخير بسعر 124.95 جنيه

محتوياتها:

كيس ارز 900 جم - كيس سكر 900 جم - سمن ظرف 300 جم - صلصة ظرف 40 جم - باكو شاي 40 جم - كيس ملح 300 جم - كيس مكرونة 300 جم - كيس بلح 700 جم.