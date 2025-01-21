خلال مشاركته في منتدى دافوس.. وزير المالية يعرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوفد المصري يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا في الاعتبار تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال مشاركة كجوك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" الذي ينعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

وقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.