كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية أمس الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2025-1-21 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4286 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3215 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2500 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1786 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 133301 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30000 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 2709 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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