هل تنخفض أسعار البترول بعد تنصيب ترامب؟.. عبد المنعم سعيد يوضح

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل رؤى مختلفة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية واستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب خلال الفترة المقبلة.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار سعيد إلى أن توقيع ترامب لعدد من القرارات المهمة بعد انتهاء مراسم تنصيبه يعد مشهدًا غير معتاد من رؤساء أمريكا.

وأوضح أن أول قرار اتخذه ترامب بعد تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة كان إلغاء برنامج جو بايدن الذي يهدف إلى استبدال الطاقة الشمسية بالطاقة الأحفورية.

وأضاف المفكر السياسي أن ترامب لديه خطة لخفض أسعار البترول، مما سيساهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن أمريكا تعد المنتج الأول للبترول في العالم.

واختتم الدكتور عبد المنعم سعيد أنه لا ينبغي انتظار ما سيفعله ترامب في المنطقة العربية، بل يجب على العرب أن يكون لديهم خطة عاجلة للتعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط، مشددًا على أنه لا يمكن للمليشيات أن تواصل قيادة المنطقة.