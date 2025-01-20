الرادار الاقتصادي يُطلق دورته الأولى "مصر 2025".. برعاية شركات أيمن سليمان

إعلان تحريري

يُعقد غدًا الثلاثاء، مؤتمر "الردار الاقتصادي" في دورته الأولى، تحت شعار "كيف نصل إلى100 مليار صادرات؟.. وبعنوان "مصر 2025".

المؤتمر تقدمه الإعلامية رينال عويضة وبرعاية مجموعة شركات "أيمن حامد سليمان"، ويأتي المؤتمر في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق طفرة في معدلات التصدير.

تعزيز الاقتصاد الوطني

يأتي المؤتمر ليؤكد أهمية دور الصادرات في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى خلق منصة فعّالة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، الخبراء الاقتصاديين، ورواد الأعمال لمناقشة استراتيجيات تطوير قطاع التصدير المصري وفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية.

ويشهد المؤتمر في دورته الأولى حضور وتكريم عدد من الوزراء والشخصيات العامة الفنية والإعلامية والاقتصادية.

كما يشهد المؤتمر جلسات نقاشية تجمع بين الخبراء وأصحاب القرار في قطاع الصادرات والتصدير، ويجرى خلالها تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول والتجارب الناجحة لزيادة الصادرات وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث نقطة تحول في وضع استراتيجيات اقتصادية جديدة تعزز من تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة

منصة لتبادل الآراء

"الرادار الاقتصادي" يمثل منصة هامة لتبادل الآراء وطرح الحلول العملية التي تساهم في تحقيق طموحات الاقتصاد المصري، ويعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

شركات أيمن حامد سليمان الشريك الاستراتيجي

الجدير بالذكر أن الشريك الاستراتيجي للمؤتمر هي مجموعة شركات المستشار الاقتصادي "أيمن حامد سليمان" والتي تضم 15 شركة متنوعة في شتى قطاعات ومجالات الاقتصاد المصري، وتساهم بشكل كبير من خلال منتجاتها ومصانعها في قطاع التصدير والصادرات