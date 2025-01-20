انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 29619 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 8.29 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 35.86 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44.15 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.42% إلى مستوى 29728 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.