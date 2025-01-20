وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لـ"بتروجاس" للعام المالي الجديد

كتبت- دينا كرم:

اعتمد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025-2026 لشركة الغازات البترولية "بتروجاس"، بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، استعرض محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة.

وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "الاسكادا" الذي يعد نموذجاً ناجحاً فى تحقيق التحول الرقمي بانشطة قطاع البترول.

وأكد بدوي، على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ 6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع.