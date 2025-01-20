بث مباشر.. إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر

كتبت- آية محمد:

انطلقت فعاليات مؤتمر إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة "WiFi Calling" في السوق المصري اليوم، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وتقنية مكالمات "الواي فاي"، تعني إجراء مكالمات المحمول التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، وستكون الخدمة بنفس سعر المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.

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