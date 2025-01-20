روسيا تتصدر قائمة موردي النفط الخام للصين في 2024

كتب- أحمد والي:

سجلت واردات الصين من النفط الخام الروسي خلال عام 2024 أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما عزز موقع روسيا كأكبر مورد للنفط إلى الصين، في حين شهدت واردات المملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغت الواردات الصينية من روسيا، التي تشمل الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والبحر، نحو 108.5 مليون طن متري، ما يعادل 2.17 مليون برميل يوميًا.

في المقابل، تراجعت صادرات السعودية للصين إلى 78.64 مليون طن، أي حوالي 1.57 مليون برميل يوميًا، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بـ 1.72 مليون برميل يوميًا تم تسجيلها في عام 2023.

على صعيد إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، التي تُعد أكبر مستورد للخام عالميًا، شهدت انخفاضًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي، متأثرة بضعف النمو الاقتصادي في البلاد.