الرقابة المالية تدرس عرض الشراء الإجباري لشركة سماد مصر من "ناس" الإماراتية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم بنهاية جلسة يوم الأحد الموافق 2025/1/19 إيداع مشروع إعلان عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على حتى نسبة 90% من أسهم شركة سماد مصر ايجيفرت الشركة المستهدفة بالعرض المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة.

ووفقًا لبيان الهيئة المنشور على شاشة البورصة، أن ذلك من خلال شراء حتى عدد 5,520,000 سهم والتي تمثل نسبة 57.5% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر شراء 95 جنيه مصري للسهم.

وأضافت الهيئة، أن الإعلان المقدم لم يتضمن حد أدنى لتنفيذ العرض وذلك وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجارى دراسة العرض من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحقق سهم شركة سماد مصر " ايجيفرت " صعودًا بنسبة 1.48% ليسجل حاليًا 95.83 جنيه للسهم مقابل 94.43 جنيه للسهم سعر الفتح.

وتأسست شركة سماد مصر " ايجيفرت " عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 1999. ومتخصصة في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة، وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة (الأسمدة الورقية)، والاتجار وإنتاج البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها، والاتجار في الحاصلات الزراعية ومنتجاتها، والاتجار وإنتاج الأسمدة المركبة.