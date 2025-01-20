ما تكلفة مكالمات "الواي فاي" ومن المستفيد منها؟

كتبت- دينا كرم:

يعاني مستخدمو الهواتف الخلوية في مصر، من ضعف تغطية الشبكات وصعوبة استقبال وإرسال المكالمات، بسبب انتشار أجهزة تقوية الإشارة المهربة، التي تؤدي إلى تشويش شديد على أبراج تقوية المحمول، وهو ما دفع الشركات المصرية إلى اللجوء لحل مكالمات "الواي فاي".

وخدمة اتصال WiFi هو ميزة تمكّنك من إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر اتصال إنترنت لاسلكي، بدلاً من استخدام الإنترنت من مشغل شبكة الجوال، حيث يمكنك إجراء مكالمات WiFi عبر الإنترنت بالمنزل أو نقاط اتصال WiFi أثناء التنقل، حتى إذا لم تكن بالقرب من برج خلوي.

ويطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين، خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في مصر، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية التقليدية وإرسال الرسائل النصية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية (WiFi)، بدلاً من الاعتماد على شبكة المحمول.

تكلفة مكالمة الواي فاي

تُقدم شركات المحمول الأربعة في مصر خدمة WiFi Calling بنفس تكلفة الدقيقة العادية للمكالمات الصوتية التقليدية، مما يعني عدم وجود أي رسوم إضافية عند استخدامها، فهو نفس سعر المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب الاتصال عبر WiFi قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي، عادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة، ولكل هذه الأسباب، قد يكون من المنطقي الاستفادة من تغطية WiFi القوية عندما تكون متاحة.

من المستفيد من خدمة الواي فاي

وتقنية مكالمات "الواي فاي"، تعني إجراء مكالمات المحمول التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، أو المناطق التي تعاني من ضعف في الشبكة مما يصعب عليهم إجراء مكالمات هاتفية.

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