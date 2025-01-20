كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟

كتبت- دينا كرم:

يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين، خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في مصر، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية التقليدية وإرسال الرسائل النصية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية (WiFi)، بدلاً من الاعتماد على شبكة المحمول، مما يساعد في تحسين جودة الاتصال داخل المنازل والمباني المرتفعة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة.

ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير، كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة الآيفون والأندرويد:

كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة الآيفون:

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق Cellular، وحدد Wi-Fi Calling.

حرك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر.

حدد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة أندرويد:

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق الشبكات والإنترنت.

حدد شبكة الهاتف المحمول.

شغّل الاتصال عبر Wi-Fi.

ويمكن أن تختلف التسمية قليلاً بناءً على العلامة التجارية للهاتف المحمول، ولكن تحقق من مشغل شبكة الجوال للحصول على الإرشادات الخاصة بالجهاز.

وإذا كان لديك جهاز قديم بدون إمكانيات الاتصال بشبكة WiFi، فيمكنك تنزيل تطبيقات مثل Skype أو WhatsApp لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر الإنترنت، لكن مع التطبيقات التابعة لطرف ثالث، لن يتم تحويل مكالماتك إلى شبكة خلوية عندما تخرج من نطاق WiFi مثل مكالمات WiFi الأصلية أو المضمنة.

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