قبل ساعات من تطبيقها.. ما هي خدمة الاتصال عبر "الواى فاى" ومميزاتها؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية محاولات للتعرف على ما هي تقنية مكالمات "الواي فاي" خاصة مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة "WiFi Calling" في السوق المصري اليوم، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وتقنية مكالمات " الواي فاي" تعني إجراء مكالمات المحمول التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، وستكون الخدمة بنفس سعر المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.

وإذا كان لديك جهاز قديم بدون إمكانيات الاتصال بشبكة WiFi، فيمكنك تنزيل تطبيقات مثل Skype أو WhatsApp لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر الإنترنت، لكن مع التطبيقات التابعة لطرف ثالث، لن يتم تحويل مكالماتك إلى شبكة خلوية عندما تخرج من نطاق WiFi مثل مكالمات WiFi الأصلية أو المضمنة.

مزايا مكالمات الواى فاى:

يحسن جودة الصوت في المناطق التي تكون فيها تغطية الشبكة ضعيفة

لا تتحمل أي رسوم إضافية.

لا يتطلب أي خدمات إضافية.

لا تحتاج إلى تطبيقات منفصلة، فهذه الميزة مدمجة في معظم الأجهزة.

يستخدم رقم هاتفك الحالي، لا يلزم إجراء عمليات تسجيل دخول إضافية.

يطيل عمر البطارية، يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الشبكات الخلوية إلى استنفاد بطارية هاتفك الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب الاتصال عبر WiFi قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي. عادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة. لكل هذه الأسباب، قد يكون من المنطقي الاستفادة من تغطية WiFi القوية عندما تكون متاحة.

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