أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين لتحرك ترامب بشأن القيود على الصادرات الروسية

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع كثرة التوقعات بأن يخفف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القيود على قطاع الطاقة الروسي، في مقابل اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.17 % إلى 80.66 دولار للبرميل، وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا 8 سنتات إلى 77.8 دولار للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب، الذي سيتم تنصيبه في وقت لاحق من اليوم الاثنين، عن سلسلة من السياسات في الساعات الأولى من ولايته الثانية، بما في ذلك إنهاء وقف مؤقت لرخص تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي - كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد.

وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة "هناك قدر لا بأس به من عدم اليقين في الأسواق مع بداية هذا الأسبوع بالنظر إلى تنصيب الرئيس ترامب ومجموعة الأوامر التنفيذية التي يقال إنه يخطط لتوقيعها".

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1% الأسبوع الماضي في رابع صعود أسبوعي على التوالي بعد أن فرضت إدارة بايدن عقوبات على أكثر من 100 ناقلة ومنتجين نفطيين روسيين.

وأدى ذلك إلى تدافع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على شحنات نفطية سريعة واندفاع للحصول على إمدادات عبر السفن حيث سعى تجار النفط الروسي والإيراني إلى الحصول على ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل حمولتهم.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة إنه في حين أن العقوبات الجديدة قد تؤثر على إمدادات ما يقرب من مليون برميل يوميا من النفط من روسيا، فإن مكاسب الأسعار الأخيرة قد تكون قصيرة الأجل اعتمادا على إجراءات ترامب.

وقال المسؤولون إن ترامب وعد بالمساعدة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة، وهو ما قد يتضمن تخفيف بعض القيود لتمكين التوصل إلى اتفاق.