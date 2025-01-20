ميلانيا ترامب تطلق عملتها المشفرة بعد يوم من إطلاق زوجها عملة TRUMP

وكالات

أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن إطلاق عملة مشفرة خاصة بها، وذلك بعد أن أطلق زوجها عملة ميمية يوم السبت الماضي.

وبحسب روسيا اليوم، كتبت ميلانيا، على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "العملة الميمية الرسمية لميلانيا متاحة الآن للشراء. يمكنكم شراء $MELANIA الآن".

وقد شارك ترامب منشور زوجته على صفحته في منصة "إكس".

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت الماضي، عن إطلاق عملته المشفرة الخاصة، وهي "ميمكوين" تحت اسم TRUMP. ووفقا لبيانات منصات تداول العملات المشفرة، ارتفعت قيمة عملة ترامب أربعة أضعاف في أقل من 24 ساعة بعد إطلاقها، حيث تجاوز إجمالي حجم التداولات 10 مليارات دولار.

وقد أعرب ترامب مرارا عن دعمه للعملات الرقمية، وقبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، وعد هذا الجمهوري بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة عالمية" للعملات المشفرة.

وفي يوليو الماضي، أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني للبيتكوين في حال فوزه بالانتخابات، كما أصبح أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يدفع بالبيتكوين خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.

وصلت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي لها خلال شهر واحد بعد فوز ترامب، متجاوزة 108 آلاف دولار في البورصة.

وفي بداية ديسمبر 2024، أعلن ترامب أنه سيرشح بول أتكينز لمنصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومن المتوقع أن يجعل سياسة الجهاز التنظيمي أكثر ودية تجاه العملات المشفرة مقارنة بإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.