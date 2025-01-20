ارتفاع الملوخية والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الملوخية ،والخيار، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الطماطم والبصل الأحمر والكوسة، والليمون، واليوسفي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشا.

البطاطس تتراوح بين 7.5 جنيهات و10.5 جنيهًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيه، بتراجع خمسين قرشا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و 10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 14 و 20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و 25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 32 و42 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.