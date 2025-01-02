تنظيم الاتصالات: 3 أشهر اختبار للمحمول الشخصي المعفي من الجمارك لرصد أي تلاعب

كتبت- آية محمد:

كشف محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خضوع الهاتف الشخصي المعفي من الرسوم الجمركية من الرسوم الجمركية للاختبار لمدة 3 أشهر للتصدي لأي حالات من التلاعب مثل التي وقعت مع سيارات المعاقين.

وأكد شمروخ خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم السماح بدخول التليفون المحمول للغرض الشخصي دون رسوم جمارك وخضوعه للاختبار لمدة 3 شهور بهدف الوقوف إذا تم أي تلاعب أو تحايل على هذه الصلاحية.

وضرب مثال على ذلك بسماح الدولة في وقت سابق بإعفاء سيارات المعاقين المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم والتي تم استغلالها بطريقة غير ما خصصت من أجله وتم الإساءة إليها.