نصيحة من تنظيم الاتصالات قبل شراء هاتف محمول جديد لتجنب الجمارك

كتبت- آية محمد:

قدم محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نصيحة للمواطنين قبل شراء الهواتف المحمولة الجديدة تجنبا لتحمل تكلفة الرسوم الجمركية.

وطالب شمروخ خلال مؤتمر صحفي اليوم من المواطن عند شراء الهاتف محمول جديد أن يحصل على فاتورة ضريبية معتمدة مسجل بها الرقم التعريفي الخاص بالهاتف المحمول حتى يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك من الوقوف إلى جانب المواطن في حالة التلاعب من قبل التجار أو الشخص الذي قام ببيع الهاتف المحمول.

وأكد على إعفاء الهاتف المحمول القادم من الخارج للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية ودون ذلك يتم فرض رسوم.

وأضاف شمروخ أن هذا القرار جاء بعد تلقي شكاوى من مستثمرين بأجهزة الهواتف المحمولة بصعوبة التوسع وضخ استثمارات جديدة في ظل استمرار القنوات غير الشرعية للهواتف المهربة.

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