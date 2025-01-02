5 شركات تنتقل للسوق الرئيسي.. فما عوامل استمرار نجاحها؟

كتبت- أمنية عاصم:

أرجع خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي"، أن استمرار نجاح 5 شركات التي تم انتقالها من بورصة النيل- للشركات الصغيرة والمتوسطة- إلى السوق الرئيسي يعتمد الأداء المالي الجيد لهذه الشركات سواء السنوي أو الربع سنوي.

وأَضافوا أن التحركات السعرية لأداء الأسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض ليس معيارًا للنجاح؛ نظرًا لقلة حجم الأسهم المتداولة لهذه الشركات مقارنة مع الشركات الكبرى بما يجعل الأسهم أكثر تأثرًا بالشائعات والتلاعبات.

خلال 2024 شهد سوق المال انتقال 5 شركات من بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وإم بي للهندسة والمقاولات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والدولية للأسمدة والكيماويات.

وبلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة النيل حاليا 17 شركة حتى الآن أبرزهم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وفتنس برايم للأندية الصحية وشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

أداء الشركات الخمسة

انخفض سعر سهم الدولية للأسمدة والكيماويات 10.75 جنيه خلال جلسة 18 سبتمبر 2024 قبل التداول في السوق الرئيسي – تم بدء تداول الشركة بالسوق الرئيسي 19 سبتمبر 2024 – ليسجل حاليًا 9.72 جنيه خلال إغلاق جلسة 31 ديسمبر 2024.

هبط سعر سهم إم بي للهندسة من 3.19 جنيه خلال جلسة 28 مايو 2024 قبل التداول في السوق الرئيسي – تم بدء تداول الشركة بالسوق الرئيسي 30 مايو 2024- ليسجل حاليًا سعر السهم 2.12 جنيه مع إغلاق جلسة 31 ديسمبر 2024.

تراجع سعر سهم اللوتس للتنمية من 84 قرشًا خلال جلسة 21 يوليو 2024 قبل التداول في السوق الرئيسي – تم بدء تداول الشركة بالسوق الرئيسي 22 يوليو 2024- ليسجل حاليًا 59 قرشًا مع إغلاق جلسة 31 ديسمبر 2024.

معايير أداء الأسهم

قال محمد إسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال، إن صعود الأسهم أو انخفاضها ليس معيارًا لقياس مدى نجاح تلك الشركات منذ بدء تداولهم في السوق الرئيسي، مؤكدًا أن الأداء المالي للشركة يعد المؤشر الرئيسي الدال على النجاح.

وأوضح أن تحركات الأسهم تعتمد على حجم السيولة المتواجد فيه، حيث تلك الشركات الـ 5 المتداولة ذات أحجام أسهمها قليلة مقارنة بالشركات الكبرى المتداولة داخل السوق بما يجعلهم أكثر عرضة لتلاعبات أو التأثر بالشائعات؛ بما ينعكس على تحركات الأسهم.

واتفق حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الاوراق المالية مع الرأي السابق حول أهم معايير نجاح الـ 5 شركات المنتقلة من سوق الشركات المتوسطة والصغير للسوق الرئيسي يتمثل في أداءها الجيد خاصة الأداء المالي.

زيادة رأس المال

وأضاف لمصراوي أن بورصة النيل تعد حاضنة للشركات الصغير لتمكنها من الحصول على التمويلات وإعادة هيكلة رأسمال الشركة، لكن القيد في السوق الرئيسي يتطلب استيفاء زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لـ 100 مليون جنيه سواء عند طريق الاكتتاب أو تجزئة القيمة الأسمية للسهم.

وأوضح حسام أن الشركات المتداولة في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة تشهد عزوفا من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار؛ نظرًا لارتفاع مخاطر استدامة المشروعات بما يجعلهم يحجمون عن ضخ الاستثمارات بتلك الأسهم.

وأشار إلى أن انتقال تلك الشركات للسوق الرئيسي يساهم في زيادة أحجام التداولات من قِبل تلك المؤسسات وصناديق الاستثمار؛ بما يساهم في زيادة السيولة المالية داخل الأسهم ويدعم صعودها.

وأضاف حسام عيد أن الارتفاع في أسعار الأسهم التي شهدتها بعض الشركات المنتقلة إلى السوق الرئيسي مثل سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية؛ يعود إلى تحقيق الشركة أداء مالي جيد بما ساهم في زيادة التدفقات المالية على سهم الشركة من قِبل المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة.

صعد سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية من 3.09 جنيه خلال جلسة 22 مايو 2024 قبل التداول في السوق الرئيسي – تم بدء تداول الشركة بالسوق الرئيسي 23 مايو 2024 – ليسجل حاليًا 3.35 جنيه مع إغلاق جلسة 31 ديسمبر 2024.

وأوضح عيد أن سهم الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات يشهد انخفاضات حاليًا بالرغم من تحقيق الشركة نتائج أعمال جيد ومعدلات نمو؛ يرجع ذلك إلى حدوث عملية تصحيح للسهم وجني أرباح متوقعًا عودة السهم للصعود مرة أخرى.

وأرجع هبوط سهم شركة إم بي للهندسة والمقاولات وشركة سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي؛ إلى تراجع معدلات النمو أو عدم تحقيق التوسعات المخطط لها؛ بما ساهم في تبطئ التدفقات النقدية للأسهم، وفق لمدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال.