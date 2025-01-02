رئيس تنظيم الاتصالات: جمركة 16 هاتف محمول فقط في أول يوم من تفعيل القرار

كتبت- منال المصري:

قال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن القنوات الجمركية حصلت رسوما على 16 هاتف محمول فقط قادم من الخارج من إجمالي 321 هاتف دخلت مصر في أول يوم من تفعيل القرار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن إعفاء 305 هاتف محمول من الرسوم الجمركية جاء بعد التأكد أنه للاستخدام الشخصي لكن تحصيل الرسوم على 16 هاتف محمول جاء لوجود أكثر من هاتف من الخارج مع المواطن.

وأكد أن إعفاء الهاتف المحمول للاستخدام الشخصي يتطلب من المواطن إثبات أنه لغرض الشخصي وليس للتجارة.

وبداية من الأسبوع المقبل سيتم إرسال رسائل للعملاء بقيمة الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي وفق ما قاله شمروخ.