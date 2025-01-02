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تنظيم الاتصالات: 1.3 مليون هاتف تم تفعيلها قبل يومين من تطبيق قرار الجمارك

03:48 م الخميس 02 يناير 2025

محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم ال

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كتبت- منال المصري:

كشف محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن التجار قاموا بفتح عدد 594 ألف هاتف "آيفون" ونحو 725 ألف هاتف محمول "سامسونج" لتفعيلها خلال اليومين الذين سبقا سريان قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن فتح هذا العدد من الهواتف المحمولة يعكس حجم الموبايلات المهربة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأكد أن 80% من إجمالي أجهزة المحمول المستوردة دخلت بطريقة غير شرعية ومهربة من الخارج لم تسدد قيمة مضافة أو رسوم جمركية بما أضاع على الدولة رسوما من القيمة المضافة والجمارك.

محمد شمروخ هاتف آيفون سامسونج تفعيل الجمارك
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