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تنظيم الاتصالات: 80% من الهواتف التي دخلت البلاد آخر عامين مهربة

03:35 م الخميس 02 يناير 2025

محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم ال

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كتبت- منال المصري:

قال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن 80% من إجمالي أجهزة المحمول المستوردة خلال آخر عامين دخلت بطريقة غير شرعية ومهربة من الخارج لم تسدد قيمة مضافة أو رسوم جمركية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن دخول الموبايلات المهربة أهدرت على الدولة رسوما من القيمة المضافة والجمارك.

وأضاف شمروخ أن هذا القرار جاء بعد تلقي شكاوى من مستثمرين بأجهزة الهواتف المحمولة بصعوبة التوسع وضخ استثمارات جديدة في ظل استمرار القنوات غير الشرعية للهواتف المهربة.

محمد شمروخ الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة مصر 2025
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