للاستحواذ على "البرو نورث كرست".. "إعمار مصر" ترفع رأس المال إلى 5.44 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 4.52 مليار جنيه إلى 5.44 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.59 مليون جنيه موزعة على عدد 917.59 مليون سهم تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة " البرو نورث كرست لإدارة الممتلكات العقارية" دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

ووفق للإفصاح المرسل من الشركة، أن ذلك جاء مقابل استحواذ شركة إعمار مصر للتنمية على عدد 674.99 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة " البرو نورث كرست لإدارة الممتلكات العقارية" وفقًا لمعامل مبادلة الأسهم المحدد من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية- المستشار المالي المستقل – بإجمالي 917.59 مليون سهم زيادة في شركة إعمار مصر على أن يتم تجنيب الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم بحساب احتياطي خاص.

وتأسست شركة إعمار مصر التي تأسست في 2005. متخصصة في التطوير العقاري وتركز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية، حيث تقوم بتطوير المناطق السكنية الراقية وإنشاء مجتمعات صحية ونابضة بالحياة، تمزج بين الأناقة والذوق الرفيع.