انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 22 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2479 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3187 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3718 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4249 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 29740 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 2635 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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