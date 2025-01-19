رئيس التعاون للبترول: نستهدف التواجد في أكثر من موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة مبيعات الشركة

كتبت- دينا كرم:

قال ناصر شومان، رئيس شركة التعاون للبترول، إن الشركة تستهدف الشركة التواجد في أكثر من موقع بالعاصمة الإدارية ، حيث ينعكس التواجد في المواقع المتميزة إيجاباً علي عائدات الشركة ومبيعاتها من المنتجات البترولية عالية الجودة والزيوت.

وأوضح في بيان للشركة اليوم أنه جار العمل على الإنتهاء من إضافة 25 محطة جديدة الى شبكة محطات الشركة حيث بدأ تشغيل اغلبها على مدار الشهور الست الماضية ، علاوة على إنشاء 8 محطات جديدة لتدخل الخدمة خلال العام المالى 2025-2026 والذى سيشهد ايضاً البدء في انشاء 16 محطة أخرى، كما تم تطوير 12 محطة خلال الشهور الستة الماضية.

وأضاف شومان أن إجمالى عدد محطات الشركة لخدمة وتموين السيارات بالوقود بلغ 1246 محطة على مستوى الجمهورية مستهدفا التوسع في انشاء محطات في مواقع مميزة بالمدن الجديدة والطرق الرئيسية ومنها طريق الضبعة وطريق بنى سويف والماظة وجامعة حلوان.

و اشار الى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من بنزين 95 بنسبة 31٪ وبنزين 92 بنسبة 12%خلال الفترة يوليو ـ ديسمبر2024 مقارنة بالفترة نفسها عام 2023 ، مما يعكس زيادة حصة الشركة في سوق توزيع المنتجات البترولية.

وأوضح شومان أنه في مجال تسويق زيوت المحركات فإن التعاون للبترول تستحوذ علي 16.5٪ من حصة السوق ، وأنها بصدد الاتجاه الي إحداث نقلة في نوعية الزيوت التي تقوم تسويقها.

وأشار إلى التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية الكبري والهايبر ماركت لتوزيع منتجات العناية بالمنزل والمنظفات لشركة التعاون للبترول للإنتشار بالمنتج مشيرا إلى تعظيم الربحية بشكل كبيرمن منتج التنر وزيوت رش الأشجار.

واستعرض جهود تطوير مستودعات الشحن والتداول التابعة للشركة وتركيب أنظمة التحكم مثل نظام القياس الالي RTG و نظام عدادات القياس ، كما لفت الي أهمية ما تمتلكه الشركة من أنظمة ATG للقياس الالي في محطات البيع للمنتج النهائي و نظام Gps لتتبع أسطول سيارات النقل من أجل الرقابة علي عملية التداول والتوزيع.

وجاء ذلك خلال ترأس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لمناقشة و إعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026 بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، و محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية و قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.

وأكد بدوي، أهمية الدور الذى تقوم به الشركات الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية في تلبية احتياجات المستهلكين بالسوق المحلى في جميع أنحاء الجمهورية من الوقود والزيوت بكفاءة عالية ، مؤكدا كذلك أهمية التركيز على وضع وتنفيذ خطط طموحة لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية من نشاط التوزيع و محطات الخدمة.

وشدد بدوي على ضرورة التركيز على تطبيق آليات الحوكمة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، و تعزيز الرقابة الصارمة عليها لضمان عدم تسريبها أو تداولها بطرق غير مشروعة، مما يساهم في حماية مقدرات الشعب المصرى من المنتجات البترولية والدعم الكبير الموجه لها من الدولة.