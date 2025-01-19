العامة للبترول: نستهدف حفر 41 بئر جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

كتبت- دينا كرم:

قال محمد عبدالمجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، إنه من المستهدف، حفر 41 بئر جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس ، وإصلاح وإعادة تكملة 39 بئراً بحقول الشركة المختلفة.

وأوضح في بيان له اليوم أن ما حققته الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2025-2026 من نجاحات في مجال زيادة الإنتاج حيث تم حفر 17 بئراً إنتاجية جديدة ، وإصلاح و إعادة تكملة 40 بئراً أخرى.

وأضاف أنه تم وضع ابار الكشف بمنطقة GG83/3 بحقل شمال عامر بخليج السويس على خريطة الإنتاج وجار الاعداد لحفر بئر ثالثة ، بالإضافة الى اصلاح بئرين في منصة الإنتاج GG1 ليرتفع اجمالى الإنتاج الى 3300 برميل بزيادة تقدر بنحو 1700 برميل عن معدل الإنتاج في يوليه الماضى ، هذا بالإضافة الى إعادة الإنتاج من المنصة البحرية FF بخليج السويس باستهداف خزان غيرتقليدى والإنتاج منه لأول مرة، وتكثيف عمليات الحفر بحقل غارب المتقادم والتي نجحت في رفع معدلات انتاجه الى مايناهز 3 الاف برميل يومياً.

بالإضافة إلى زيادة انتاج الغاز من حقل SWS المتقادم بالصحراء الغربية الى 17 مليون قدم مكعب يومياً وزيادة احتياطاته ، واستخدام التقنيات الحديثة كحلول اقتصادية للتغلب على بعض التحديات الفنية الخاصة بالطلمبات في الآبار البحرية ، كما يجرى الاعداد لحفر البئر الاستكشافى gps-1X.

وأشار الى أنه جار تقييم العروض لعدد من مناطق المزايدة التي طرحتها الشركة وذلك بجدول زمنى محدد لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

وجاء ذلك خلال رئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الفديوكونفرانس لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2025-2026، بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال كريم بدوي، أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أولوية قصوى في هذه المرحلة للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، ومؤكداً ان هذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التي تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.

وأكد بدوي، على أهمية المزايدة التي تم طرحها لجذب استثمارات جديدة في عدد من مناطق الشركة العامة للبترول في إطار حزمة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة والتي من المتوقع ان تسهم في دعم معدلات الإنتاج بحقول الشركة العامة للبترول.