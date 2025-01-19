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صرف رواتب يناير الجاري للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الأربعاء المقبل

02:35 م الأحد 19 يناير 2025

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب الموظفين العاملين بالدولة بكل الوزارات والشركات والهيئات المختلفة لشهر يناير الجاري يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المالية في بيان سابق لها أن ها حددت 6 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف رواتب أصحاب المعاشات شهر يناير
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