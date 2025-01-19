" مجموعة العرجاني" تُطلق أول مصنع لحبيبات الكلور في الشرق الأوسط باستثمار 100 مليون دولار بنهاية 2025

وكالات- مصراوي:



تعتزم مجموعة العرجاني المصرية إنشاء أول مصنع لتصنيع حبيبات الكلور في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وفق ما صرّح به عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لـ"الشرق".

وقال العرجاني إن "المصنع الجديد سيُخصص لإنتاج حبيبات الكلور المستخدمة في تنقية مياه حمامات السباحة، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط"، موضحاً أن الافتتاح المقرر للمصنع سيكون بحلول نهاية عام 2025.

تأسست مجموعة العرجاني في عام 2010 كمظلة قابضة لشركات تعمل في مجالات متنوعة، تشمل الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والتشييد والبناء، والنقل، والتنمية الزراعية، والخرسانة الجاهزة.

وأكد العرجاني في تصريحاته أن المصنع الجديد سيساهم في توفير حوالي 200 مليون دولار سنوياً كانت تُخصص لاستيراد تلك الحبيبات، مما يخفف الضغط على الواردات ويدعم التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط للتوسع في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وتستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية محلياً.

بالإضافة إلى استثماراتها الجديدة في الصناعة، تسعى مجموعة العرجاني إلى تحقيق استثمارات بقيمة مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعي السيارات والسياحة، موزعة بالتساوي بين القطاعين، وفق ما كشفه العرجاني في تصريحات سابقة لـ"الشرق".