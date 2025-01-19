"حديد عز " تبرم كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة بـ 500 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز عن موافقة الجمعية العامة غير العادية – المنعقدة 18 يناير- على القيام بإبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة بحد أقصى 500 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، فإن تلك الكفالات المبرمة سيكون لصالح بنوك التعامل وشركات التمويل والتأجير التمويلي داخل أو خارج مصر استيفاءً لشروط وتعهدات حصول تلك الشركات على قروض وتمويل، مع استمرار الموافقات السابق صدورها بخصوص الكفالات.

كانت شركة أحمد عز تقدمت بتظلم للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 /1/2025 – الذي يعد المساهم الرئيسي بشركة حديد عز والذي يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة – خاص باستبعاد أسهم أحمد عز وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.