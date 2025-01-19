تراجع اللبن والجبن.. أسعار السلع الأساسية الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الفول، والدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.7 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.58 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.57 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 89.9 جنيه، بتراجع 2.84 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.11 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.16 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 65.63 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.42 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 111.31 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 408.68 جنيه، بتراجع 11.49 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.46 جنيه، بزيادة 1.88 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.84 جنيه، بزيادة 97 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 47.56 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 127.7 جنيه، بتراجع 2.62 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.3 جنيه، بتراجع 16.32 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.12 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.7 جنيه، بتراجع 6.63 جنيه.