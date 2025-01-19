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15 جنيها لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:00 ص الأحد 19 يناير 2025

الكوسة

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كتبت دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و26 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور اسعار الكوسة
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