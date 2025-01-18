25 جنيها لكيلو القلقاس و30% زيادة في الإقبال على شراءه.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن هناك زيادة في الإقبال على شراء القلقاس بنسبة تصل إلى 30%، لارتباطه بعيد الغطاس.

وأضاف النجيب، أن سعر القلقاس يتراوح بين 17 و20 جنيهًا في سوق الجملة، ويتراوح سعره بين 20 و 25 جنيها في الأسواق.

وأشار النجيب، إلى أن القلقاس يتوفر في الأسواق ولا يعاني السوق من أي مشكلات تخص توفره.

ويأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذي يرمز للمعمودية حيث يحتوي على مادة سامة إلا أنها لو اختلطت بالماء تحولت إلى مادة مغذية فهو يشبه ماء المعمودية الذي يتطهر به الإنسان من الخطيئة كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهي.

و"عيد الغطاس" يوافق يوم 19 يناير من كل عام، وهو ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، بحسب العقيدة المسيحية.