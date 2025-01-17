3 أسباب.. لماذا استقرت أسعار الحديد بالأسواق خلال يناير؟

كتبت- آية محمد:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تشهد استقرار في الأسعار خلال شهر يناير، كما ظلت أسعار الحديد عند مستويات متقاربة خلال الـ 6 أشهر الماضية.

واتفق معه، محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قائلا إن أسعار الحديد شهدت استقرار في الأسعار خلال شهر يناير.

وأضاف الزيني وحنفي، أن هناك 3 أسباب رئيسية لاستقرار أسعار الحديد في الأسواق، وتتمثل في استقرار الأسعار العالمية للحديد خلال الفترة الأخيرة، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، و حالة الركود التي يشهدها السوق.

وقال حنفي، إن أسعار الحديد الاستثماري تتراوح بين 35 ألف جنيه "أقل سعر للحديد بالأسواق" و38 ألف جنيه، فيما يصل سعر حديد عز إلى 38200 جنيه تسليم أرض المصنع.

وأكد حنفي، أن الأسعار بالنسبة للمستهلك قد تختلف من منطقة لأخرى نتيجة اختلاف تكاليف النقل وطريقة الدفع.

وتوقع الزيني وحنفي، أن يستمر استقرار أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.