إكسون موبيل تنجح في حفر بئر نفرتاري بمنطقة شمال مراقيا بالبحر المتوسط

كتب- أحمد والي:

قالت شركة "إكسون موبيل"، إنها نجحت في حفر بئر نفرتاري بمنطقة شمال مراقيا في الجزء الغربي من البحر المتوسط، وذلك على عمق مياه يصل إلى 1720 مترًا.

وأظهرت تسجيلات الآبار وجود طبقتين رئيسيتين حاويتين للغاز ضمن تكوين الكريتاسي، وتقوم الشركة حاليًا بحساب التقديرات الأولية لحجم الغاز المكتشف، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية.

ووفق البيان، يعد البئر مميزًا بعمقه النهائي البالغ حوالي 2700 متر، مما يعزز من احتمالية سهولة وسرعة تطويره. كما يتميز موقع البئر بقربه من تسهيلات حالية جاهزة لاستقبال الإنتاج، ما يسهم في تسريع عملية استغلال الاكتشاف.

وأكدت "إكسون موبيل" أنها اعتمدت أحدث التقنيات في عمليات الحفر، إلى جانب تطبيق تقنيات متقدمة لمعالجة البيانات السيزمية، ما ساهم في إثبات وجود الغاز في هذه المنطقة البكر للمرة الأولى.

ويعتبر هذا الكشف بمثابة دفعة قوية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية من البحر المتوسط، حيث يُتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات ويحفز الشركات العالمية على تكثيف أعمالها في هذه المنطقة الواعدة.