بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج لتنظيم ورش عمل

كتبت- دينا خالد:

وقع المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، برئاسة هشام العيسوي بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج، برئاسة حسام النعماني، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم، التدريب، البحث العلمي، وتطوير الصناعات والحرف اليدوية.

وأكد العيسوي، في بيان اليوم الجمعة، أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل بين الجانبين من خلال دعم الصناعات والحرف اليدوية، وتوفير الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتدريب الطلاب على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز البحث والتطوير لإيجاد حلول تقنية لتحسين جودة المنتجات الحرفية، وتوجيه الصناعات اليدوية نحو التصدير وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، بحسب البيان.

وأوضح العيسوي أن الاتفاقية تشمل تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب لتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق والتصدير بالتنسيق مع المجلس، بجانب دعم ريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات الفنية والتجارية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار خطة المجلس لدعم الحرف اليدوية في المحافظات، وتنفيذًا لاستراتيجية المجلس التي تهدف إلى تعزيز دور الصناعات الإبداعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.