شعبة المواد الغذائية ترصد أسعار السلع بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

كتبت- دينا خالد:

رصدت شعبة المواد الغذائية، أسعار السلع في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويقول حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن أسعار اللبن الجاموسي تتراوح ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، واللبن البقري من 20 إلى 30 جنيهًا، أما اللبن المعبأ فيتراوح سعر اللتر المبستر المعبأ البقري بين 40 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف المنوفي، في بيان اليوم، أن سعر الدقيق يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنيهًا، والسكر بلغ سعره بين 30 و 35 جنيهًا.

وأشار المنوفي، إلى أن سعر كيلو الأرز المعبأ تتراوح بين 28 إلى 40 جنيهًا، والسايب من 26 إلى 34 جنيهًا.

وبحسب المنوفي، ترواح سعر كيلو المكرونة 400 جرام فيتراوح متوسط أسعارها بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا، والكيلو المعبأ يتراوح سعره من 32 إلى 35 جنيهًا، والسايب يتراوح سعره من 28 إلى 30 جنيهًا.

وبلغت أسعار الجبنة المعلبة نباتي الدسم 1/2 كيلو من 38 إلى 45 جنيهًا، والعلبة ربع كيلو يتراوح سعرها من 18 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، بحسب المنوفي.

وفيما يخص الجبن الطبيعي، يتراوح سعر التلاجة من 120 إلى 140 جنيهًا، والبراميلي من 140 إلى 160 جنيهًا، والرومي من 220 إلى 280 جنيهًا والجبنة الحمراء يتراوح سعرها من 400 جنيه إلى 480 جنيهًا.