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انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:44 ص الجمعة 17 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37702 جنيه، بتراجع 154.91 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39492.04 جنيه، بتراجع 283.1 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2966.04 جنيه، بزيادة 91.17 جنيه.

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