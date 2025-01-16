زيادة الأسعار 10%.. ضعف إقبال المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية (صور)

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كتبت وتصوير- آية محمد:

أمام أحد محلات الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز، وقف فريد حسين يراقب المارة، آملا من أن يقترب أحد منهم ليشتري جهاز كهربائي ويكسر حالة الركود التي يعاني منها السوق بفترة ليست بقليلة.

وعلى الرغم من تعدد الأجهزة بالمحل الخاص به وتوفر العديد من الأسعار التي تختلف باختلاف جودة الأجهزة لم يدخل أحد حتى ليسأل عن الأسعار مما خيب ذلك آماله.

وفي نفس الوقت ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بين 5% و10% خلال العام الجاري تأثرا بحركة الدولار مقابل الجنيه خلال الشهر الماضي، وفق ما قاله بعض تجار المحلات في شارع عبد العزيز.

قال فريد حسين، أحد تجار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت من بداية العام بنسبة 5%، وذلك بسبب القفزات المتتالية للدولار.

وأوضح حسين، أن أسعار الأجهزة تتأثر بصعود وهبوط أسعار الدولار أمام الجنيه، ولكن تتأثر بشكل عندما يكون هذا الارتفاع أو الهبوط بالجنيهات وليس القروش.

وأضاف، أنه عندما ينخفض سعر الدولار تطرح الشركات عروضًا للتجار، على سبيل المثال "أن يشتري 25 ثلاجة ويأخذ ثلاجة هدية".

وأوضح أنه عندما تقوم الشركات بذلك يخفض التجار من أسعار الأجهزة التي تعرض للمستهلكين وذلك بهدف جذبهم للشراء.

وتابع حسين، أن هناك بعض الأجهزة ترتفع أسعارها بسبب زيادة الطلب عليها مثل السخانات في بداية موسم الشتاء، التي ارتفعت أسعارها، وعلى الرغم من ذلك كان الإقبال كبير عليها بسبب حاجة المواطنين لها.

أسعار التكييفات ترتفع الشهرين المقبلين

وأوضح أن شهري فبراير ومارس، سترتفع أسعار التكييفات والمراوح وذلك لزيادة الطلب على تلك الأجهزة.

واشتكى حسين من ضعف الإقبال في الفترة الحالية وأرجع ذلك لانشغال المواطنين بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال شاكر محمد، تاجر آخر بشارع عبد العزيز، إن الأسعار زادت بنسبة 10% منذ بداية العام، وأدت تلك الزيادة إلى ضعف إقبال المواطنين على شراء الأجهزة.

وأوضح أن الأسعار الحالية مقارنة بعام 2019 زادت بنسبة 300%، وأن تكلفة جهاز العروسة كانت 30 ألف جنيه.

تكلفة جهاز العروسة يصل لـ150 ألف جنيه

وأضاف أن جهاز العروسة اليوم قد يكلف من 120 لـ 150 ألف جنيه، وذلك لتقوم بشراء “تلاجة، وغسالة، وبوتجاز، وخلاط، ومكواة، وفرن، وشاشة، وشفاط، بجودة متوسطة"

وأشار محمد، إلى اتجاه المواطنين في الفترة الأخيرة لشراء الأجهزة ذات الجودة المنخفضة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر سيولة معهم.

كما أكد على أن المستهلكين يبحثون عن الأجهزة الأساسية ولا يفكرون في شراء رفاهيات.

وأضاف أن التجار في الفترة الأخيرة اتجهوا أيضًا لشراء الأجهزة ذات الجودة "الشعبية" حتى تباع سريعًا حيث إن الأجهزة التى تكون جودتها عالية تظل في المحلات لمدة تزيد عن أسبوعين.

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