مجموعة العرجاني تضخ مليار دولار للاستثمار في السيارات والسياحة خلال 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

أعلن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني خطة المجموعة بضخ استثمارات مستهدفة بقيمة مليار دولار بقطاعي السيارات والسياحة خلال 5 أعوام قادمة، موزعة مناصفة بين القطاعين، وفق ما نقلته "اقتصاد الشرق".

وأوضح خلال مقابلة مع الشرق أن الاستثمارات المستهدف ضخها في النشاط السياحي للمجموعة تبلغ 500 مليون دولار بهدف إضافة 20 ألف غرفة خلال خمس سنوات، حيث لدى المجموعة 11 فندقاً في مصر، بطاقة تصل إلى 4 آلاف غرفة.

وأوضح العرجاني أن المصنع الجديد لشركته يستهدف تصدير 30 ألف سيارة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات بخط الإنتاج الجديد يبلغ 100 مليون دولار، إذ يتجاوز "المكون المحلي لمصنع (جيلي) الجديد في مصر مستوى 49%، وفق ما قاله مع "الشرق".

وعن أعمال المجموعة في ليبيا، أوضح العرجاني أن المجموعة التي لديها حوالي 88 شركة و200 فريق استشاري مصري في ليبيا، تعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "استقرار ليبيا من استقرار مصر".