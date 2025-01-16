إكسون موبيل تُنهي حفر بئر نفرتاري1 وتكشف احتياطيات غاز واعدة شمال مراقيا

كتب- أحمد والي:

أعنلت شركة “إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد” الانتهاء من حفر بئر “نفرتاري 1” في منطقة امتياز شمال مراقيا باستخدام سفينة الحفر Valaris DS-9. وقد أسفرت عمليات الحفر عن اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي، وتعمل الشركة حاليًا على تقييم النتائج، وفق بيان للشركة اليوم.

وتعد شركة قطر للطاقة شريكًا في امتياز شمال مراقيا الذي تُدير إكسون موبيل عملياته ومن الشركات الرائدة في توفير الوقود ومواد التشحيم عالية الجودة، حيث تمتلك شبكة واسعة من مراكز الخدمة والمتاجر.

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية وحلول التشحيم والخدمات في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم، مدعومة بمصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت الشركة تركيزها على أنشطة البحث والتنقيب في مصر وشرق المتوسط منذ حصولها على حقوق امتياز التنقيب عن الغاز في المنطقة.