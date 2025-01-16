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بتكوين تقترب من الـ100 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

10:45 ص الخميس 16 يناير 2025

العملات الرقمية

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة الرقمية بتكوين للارتفاع بنسبة 2.59% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 99.75 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

كانت البتكوين تراجعت الأربعاء الماضي إلى 95 ألف دولار بعد أن وصلت إلى نحو 108 ألف دولار قبل نهاية العام الماضي بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس المنتخب أن تكون أمريكا عاصمة العملات المشفرة.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 57 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 1.97 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.



العملة الرقمية دولار كوين ماركت كاب
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