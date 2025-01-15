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باريك جولد ترغب في الاستثمار في مناطق مصرية جديدة لتعدين الذهب

05:51 م الأربعاء 15 يناير 2025

كريم بدوي وزير البترول والمدير التنفيذي لشركة باري

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كتبت- دينا كرم:

ابدي مارك بريستو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باريك جولد الكندية، أكبر الشركات الرائدة في مجال تعدين الذهب عالمياً، لكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية رغبة الشركة في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في مدينة الرياض.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، ناقش بدوي تعزيز الاستثمار والشراكة مع مارك بريستو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باريك جولد الكندية، خاصة في ظل نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً والتي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين في مصر.

وكذلك الاتفاقية الإطارية الموقعة بالأحرف الأولى بين الجانبين في ديسمبر الماضي خلال زيارة الوزير للمملكة المتحدة والتي تسمح للشركة بالاستثمار داخل مصر والحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب.

و استعرض بدوي، رؤية مصر الطموحة لمستقبل صناعة تعدين الذهب لما لديها من إمكانيات وتاريخ طويل في هذا المجال، كما عرض استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير القطاع والإجراءات الإصلاحية المتبعة لتعزيز الاستثمارات خاصة في مجال استخراج الذهب.

وأكد التزام القطاع باستكشاف إمكانات تعدين الذهب في المناطق غير المكتشفة التي يُعتقد أنها غنية به.

كريم بدوي وزير البترول شركة باريك جولد الكندية تعدين الذهب ؤتمر التعدين الدولي في مدينة الرياض
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