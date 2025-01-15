زيادة بين 15% و50% في أسعار الهواتف المحمولة بعد الرسوم الجمركية

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الهواتف المحمولة زيادة بين 15% و50% منذ بداية شهر يناير الجاري بعد إقرار الحكومة خصم الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، وفق ما قاله بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة لـ"مصراوي".

وأرجع أصحاب المحال ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بفعل عدة عوامل منها القفزات المتتالية في سعر الدولار وفرض الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة.

وجاء ذلك خلال جولة قامت بها محررة مصراوي في شارع عبد العزيز أكبر شارع بالقاهرة مشهور ببيع الأجهزة الكهربائية والموبايلات اليوم.

بداية من يناير الجاري أقرت الحكومة تفعيل خصم الرسوم الجمركية التي تصل إلى 38.5% على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج من المستخدم للهاتف بعد زيادة ظاهرة تهريب الهواتف.

وقال محمد مصطفى أحد التجار في شارع عبد العزيز، لمصراوي، إن أجهزة المحمول شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 15% من بداية العام الجاري وذلك بعد تطبيق قرار الرسوم الجمركية.

وأضاف أنه أصبح من الصعب استيراد الهواتف من الخارج بسبب الرسوم الجمركية، حيث أدى ذلك إلى تجنب المواطنين الأجهزة المستوردة وإقبالهم على الأجهزة المحلية ذات الضمان تخوفًا من تحملهم تكلفة رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، وذلك دفع التجار لزيادة أسعار الهواتف المحلية.

واتفق أحمد مجاهد صاحب محل آخر في شارع عبد العزيز مع الرأي السابق، أن الناس بدأ يتجهون إلى الهواتف المحلية، على الرغم من ارتفاع أسعارها.

ارتفاع التكلفة

وأوضح مجاهد أن أسعار الموبايلات ارتفعت من بداية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 35% و 50% نتيجة عدة أسباب منها القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وزيادة إيجارات "الفاترينه".

وأضاف أن "الفاترينه" الذي يعرض بها الموبايلات زادت أسعار إيجارها بطريقة عشوائية في الفترة الأخيرة حيث إن ايجار "الفاترينه" كان 5 آلاف جنيه ثم أصبح 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن ذلك الارتفاع دفعه لزيادة أسعار الموبايلات على المستهلكين حتى يستطيع تحقيق ربح.

زيادة الإقبال على الإجهزة المحلية

وتابع مجاهد أن هناك فروق في أسعار الأجهزة المحلية والمستوردة، مشيراً إلى أن الهواتف المستوردة كانت تُباع سابقًا بأسعار أقل نظرًا لعدم وجود ضمان عليها، مما جعلها خيارًا اقتصاديًا لبعض العملاء، قبل أن يتم تطبيق الرسوم الحالية التي جعلت الأسعار تضاهي أو تفوق تلك الخاصة بالمنتجات المحلية.

وأشار إلى أن الشركات المصنعة محليًا استفادت من هذا الوضع، حيث أصبحت الأجهزة المحلية تُباع بشكل أكبر.

وأضاف مجاهد أن القرارات الأخيرة جعلت السوق يعاني من نقص تنوع المنتجات، مع قلة الخيارات المتاحة للمستهلك.

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